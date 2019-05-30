طارق الشناوي: محمد رمضان يفتقد فن إدارة النجومية (فيديو)

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه إذا تحدث عن النجومية فإنه من الممكن أن يكون النموذج الصحيح لها.





وقال خلال لقائه في برنامج "حروف الجر"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم": "محمد رمضان لديه جاذبية حتى في الهزيمة، بمعنى أن رمضان ليس الأول في إيرادات السينما ومن الممكن أن يكون رقم 3 أو 4".





وأضاف: "رمضان"، هو الأول في الطلب والأجر وبرغم الهزيمة، إلا أنه يتغلب عليها وذلك بسبب النجومية، وبيغني ورغم أنه ليس مغني ولكنه مؤدي، وحفلاته تكسر الدنيا كما أنه الأول في الإعلان والأغلى لأن له مردود".





وتابع، أنه يمتلك نجومية ولكن لديه مشكلة فن إدارة النجومية، وفيلم "جواب اعتقال، وآخر ديك في مصر"، والكنز"، كلها أشياء مغايرة للأكشن، وأعتقد أن هذا معناه أنه يقدم ما يريده ولكنه يحتاج معرفة أنه لابد أن يكون هناك مساحة، مثل الفنان أحمد زكي، والذي قدم "حب في هضبة الهرم"، و"الهروب"، وهذه الأعمال تعيش، وتعمل تراكم ولكن للأسف ليس لديه هذه النقطة.



