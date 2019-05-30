أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم دفاع تشيلسي في الصيف

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، يستهدف تدعيم خط دفاعه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يريدون ضم الدولي الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يريدون ضم الدولي الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف،



