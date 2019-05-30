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أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم دفاع تشيلسي في الصيف

الخميس 30/مايو/2019 - 10:46 م
أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم دفاع تشيلسي في الصيف
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، يستهدف تدعيم خط دفاعه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يريدون ضم الدولي الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، 

خاصة أن اللاعب موافق على اللعب للروخي بلانكوس ويريد العودة إلى إسبانيا موطنه، لكن المشكلة تكمن في المبلغ الذي سيطلبه تشيلسي لبيعه خاصةً بعد تجديد عقده براتب كبير وعقوبة الحظر المفروضة على النادي.
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