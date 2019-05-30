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رئيس الزمالك يبصق على جروس

الخميس 30/مايو/2019 - 10:46 م
رئيس الزمالك يبصق على جروس
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أحمد الهواري
 
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بصق رئيس نادي الزمالك، على السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض خلال مواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم بالجولة.


واعترض رئيس الزمالك على إدارة جروس لأحداث الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي وقام بالنظر بعتاب لنجله امير مرتضي المشرف على الكرة.


ولقطت عدسات الكاميرات رئيس الزمالك في أكثر من لقطة خلال تواجده في ملعب بتروسبورت وظهرت على ملامح وجهه علامات الغضب لسوء إدراة جروس لمباراة الإنتاج الحربي.


الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء لم يشهد فرص خطيرة على مرمي كلا الفريقين.

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