بورصة "وول ستريت" تستقر وسط التوترات التجارية بين أمريكا والصين

أظهرت الأسهم الأمريكية علامات على الاستقرار يوم الخميس، لكن المكاسب قيدتها تعليقات متعارضة بشأن محادثات التجارة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبكين عززت القلق بشأن احتمالات معركة طويلة تلحق ضررا بالنمو العالمي.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 43.47 نقطة، أو 0.17%، إلى 25169.88 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.84 نقطة، أو 0.21%، ليغلق عند 2788.86 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 20.41 نقطة، أو 0.27%، إلى 7567.72 نقطة.