النجم رامي مالك في العرض الخاص لفيلم Rocketman

حرص النجم العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار على حضور العرض الخاص فيلم Rocketman في نيويورك وهو الفيلم الذي من المقرر أن يعرض في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية غدا 31 مايو الجاري وهو العمل الذي يدور حول قصة حياة إلتون جون، من سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.



