ساري يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الإيطالي ماوريسيو ساري سيخبر تشيلسي بأنه بريد البقاء على رأس الإدارة الفنية للبلوز خلال الموسم المقبل إذا كانوا مستعدين لمنحه الدعم الكامل.





وأكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن ساري مستعد لرفض عرض يوفنتوس والإلتزام بعقده مع تشيلسي إذا أرادوا منه أن يبقى في النادي بعد تحقيقه الدوري الأوروبي، رغم أن ذلك غير مضمون.



