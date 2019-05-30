ساري يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع تشيلسي
الخميس 30/مايو/2019 - 10:40 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الإيطالي ماوريسيو ساري سيخبر تشيلسي بأنه بريد البقاء على رأس الإدارة الفنية للبلوز خلال الموسم المقبل إذا كانوا مستعدين لمنحه الدعم الكامل.
وأكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن ساري مستعد لرفض عرض يوفنتوس والإلتزام بعقده مع تشيلسي إذا أرادوا منه أن يبقى في النادي بعد تحقيقه الدوري الأوروبي، رغم أن ذلك غير مضمون.
ومن المقرر أن تُجرى محادثات مع مارينا جرانوفسكايا الإدارية بنادي تشيلسي خلال الأيام القليلة القادمة، وسيطلب المدرب تأكيدات من تشيلسي لدعم أسلوبه التكتيكي ومساعدته في مواجهة العداء الذي يواجهه من بعض المشجعين، الذين اشتكوا من ملل أسلوب لعبه.
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