العاهل السعودي: النظام الإيراني يتدخل في شؤون دول المنطقة ويهدد الملاحة العالمية
الخميس 30/مايو/2019 - 10:38 م
الفجر السعودي
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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن النظام الإيراني يتدخل في شؤون دول المنطقة ويهدد الملاحة العالمية، مشددًا على أن الأعمال التخريبية التي طالت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات تتطلب عملاً جادًا.
جاء ذلك مستهل كلمته في القمة الخليجية الطارئة المنعقدة مساء الأربعاء بقصر الصفا بمكة المكرمة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن القمة الخليجية تعقد في ظل تهديدات إقليمية أمنية، وفي ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن الدولي.
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