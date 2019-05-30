العاهل السعودي: النظام الإيراني يتدخل في شؤون دول المنطقة ويهدد الملاحة العالمية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن

النظام الإيراني يتدخل في شؤون دول المنطقة ويهدد الملاحة العالمية، مشددًا على أن الأعمال التخريبية التي طالت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات تتطلب عملاً جادًا.



