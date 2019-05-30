محافظ البحر الأحمر يتفقد ميدان الدهار لمتابعة انتظام الخدمات والحركة المرورية (صور)

قام محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، اليوم بجولة تفقدية بميدان الدهار للاطمئنان على الحالة الأمنية والمرورية به، ووجه عبدالله إدارة المرور بالمحافظة بتسيير الحركة المرورية بالميدان لعدم وجود أى تكدس به مع تواجد أفراد المرور باستمرار لتنظيم المرور حفاظا على سلامة المواطنين، والشكل العام للميدان، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.



