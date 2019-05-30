محافظ البحر الأحمر يتفقد ميدان الدهار لمتابعة انتظام الخدمات والحركة المرورية (صور)
الخميس 30/مايو/2019 - 10:43 م
محمد طه
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قام محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، اليوم بجولة تفقدية بميدان الدهار للاطمئنان على الحالة الأمنية والمرورية به، ووجه عبدالله إدارة المرور بالمحافظة بتسيير الحركة المرورية بالميدان لعدم وجود أى تكدس به مع تواجد أفراد المرور باستمرار لتنظيم المرور حفاظا على سلامة المواطنين، والشكل العام للميدان، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
كما شدد على الوحدة المحلية باستمرارية نظافة الميدان، وانتظام ورديات النظافة، حيث يعد ميدان الدهار من أكثر ميادين المحافظة كثافة، مؤكدًا أنه تم تطوير الميدان لتحقيق سيولة مرورية بالإضافة إلى مظهر متحضر يليق لأهالى البحر الأحمر.
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