كاهيل: حققنا هدفنا الأساسي هذا الموسم.. وهذه هي وجهتي القادمة

أكد جاري كاهيل، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه يرى أن فريقه قادر على التطور مرة أخرى والتقدم للأمام، مشيرًا لأن التأهل لدوري أبطال أوروبا يعد إنجازًا رائعًا وكان هدفًا للنادي وللاعبين، لكن إنهاء الموسم بالفوز ببطولة هو ما كان يريده (اللاعبين) طوال الموسم.





وقال كاهيل عن مستقبل النادي: "نحن نتطلع إلى الأمام، علينا أن نرى ما سيحدث مع الحظر ونرى كيف سينتهي الموضوع، لكننا متشوقون لرؤية اللاعبين الشباب القادمين، إنهم رائعون للغاية، أنا متأكد من أن المشجعين سوف يتقبلون ذلك وكذلك اللاعبين الذين ما زالوا هنا".



