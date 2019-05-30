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محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية

الخميس 30/مايو/2019 - 10:37 م
محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية
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الفجر
 
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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن والمرور ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومرفق الكهرباء ومياه الشرب، وكافة الأجهزة المعنية، مؤكدًا على توفر كافة الإمكانيات لإنجاح أعمال الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.

وعقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا، ضم أعضاء مركز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية، بحضور الدكتور سلامه الويشي، مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، ومحمود جلال، رئيس مركز الأسئلة، وطارق عطالله وكيل مركز الأسئلة، وأحمد فودة مدير شؤن الطلبة، وشددت وكيل الوزارة على حضور أعضاء مركز توزيع الاسئلة قبل المواعيد المحدة يوميًا، وعلى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل في مركز توزيع الأسئلة.
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