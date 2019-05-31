نشرة أخبار منتصف الليل.. الملك سلمان يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ المطارات المصرية تستعد لاستقبال إجازات عيد الفطر المبارك وعودة المعتمرين، والرئيس السيسي يصل جدة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية.

الرئيس السيسي يصل جدة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد ظهر اليوم، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين.

المطارات المصرية تستعد لاستقبال إجازات عيد الفطر المبارك وعودة المعتمرين

أنهت وزارة الطيران المدنى استعداداتها؛ لاستقبال موسم إجازات عيد الفطر المبارك حيث وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية والتي ستشهد كثافة في حجم الحركة الجوية وأعداد الركاب خلال تلك الفترة خاصة مع بداية توافد الجماهير والبعثات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتوافد السياح من جميع دول العالم إلى مطارات الجذب السياحي؛ لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بأجواء المقاصد السياحية المصرية.

"السيسي" يشاهد الأسلحة الإيرانية التي استخدمت في الاعتداء على مكة

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن الاعتداءات الحوثية بدعم إيراني، على الأراضي السعودية.

الملك سلمان يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا في مكة.

غرق سفينتين للركاب في المجر والنمسا ترسل مساعدات عاجلة

قررت النمسا تقديم مساعدات عاجلة إلى المجر لمساعدتها في حادث غرق سفينتين للركاب في نهر الدانوب بعد اصطدامها مما تسبب في غرق ومصرع عدد من الاشخاص تم انتشال 7 حتى الأن.