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الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية في تعز

الخميس 30/مايو/2019 - 09:23 م
الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية في تعز
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وكالات
 
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حرر الجيش اليمني اليوم (الخميس)، عدداً من المواقع العسكرية بمحافظة تعز، وسط البلاد، من قبضة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الوطني حرر تبة القارع، والكنبتين، وحميد على عبده المطلة على جبل الوعش ووادي جديد شمال وغرب المدينة، وكبّد مليشيا الانقلاب خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن الهجوم المعزز بالمدفعية استهدف طرق تحركات المليشيا الارهابية ومواقع مهمة تم زراعتها بالألغام وانتشار القناصة بشكل كبير، إلا أنها سقطت تحت ضربات الجيش الوطني.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الوطني يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر المليشيا في جبل الوعش الإستراتيجي بعد فرار الكثير منهم باتجاه مفرق شرعب وشارع الستين بعد أسر عدد كبير من عناصر المليشيات.

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