ياسر جلال ينتهي من تصوير مسلسل "لمس أكتاف" في الأزهر

انتهى النجم ياسر جلال اليوم الخميس من تصوير كل مشاهده فى مسلسل "لمس أكتاف" في منطقة الأزهر، حيث يخوض به السباق الرمضانى الحالي وحقق نسبة مشاهدة عالية.





وفى السياق ذاته يواصل المخرج حسين المنباوى مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها للجهة المنتجة لعرضها، والذى يذاع حصريًا على فنوات الـ cbc حصريًا فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء.



