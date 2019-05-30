موعد مشاهدة مسلسل أبو جبل الحلقة 25 على ON E

ينتظر جمهور النجم مصطفى شعبان الحلقة الـ 25 من مسلسل "أبو جبل" على قناة on e الساعة التاسعة والنصف كعرض أول لها، حيث ستتكشف مفاجآت كثيرة وأحداث ساخنة خاصة بعد وفاة ابن "وجيه" محمود البزاوى.









وتوالت الحلقة بوصول مصطفى شعبان "حسن" لخيط جديد في رحلة البحث عن براءته ومعرفة مرتكب جريمة حرق منزله وسرقة 30 مليون جنيه وقتل أولاده، من خلال العثور على "منجه" الذى نسخ مفتاح منزله لفتاة تدعى خلود، وهو الخيط الذى يحاول مصطفى شعبان الوصول إليه.







