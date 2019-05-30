ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اندلاع حريق بسنترال الجيزة.. والحماية تحاول السيطرة

الخميس 30/مايو/2019 - 09:24 م
اندلاع حريق بسنترال الجيزة.. والحماية تحاول السيطرة
صورة من الحدث
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements

شب منذ قليل، حريق في سنترال الجيزة الكائن بميدان الجيزة، حيث ظهرت ألسنة اللهب من الطوابق العليا فيما انتقل رجال الحماية المدينة إلى موقع الحريق لإخماده.


تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة النجدة بتصاعد أدخنة من مبنى سنترال الجيزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى باقي المبنى لتقليل حجم الخسائر.



Advertisements
المزيد عن: غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة حريق في سنترال الجيزة حريق بسنترال الجيزة الحماية المدينة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي