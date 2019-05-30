اندلاع حريق بسنترال الجيزة.. والحماية تحاول السيطرة

شب منذ قليل، حريق في سنترال الجيزة الكائن بميدان الجيزة، حيث ظهرت ألسنة اللهب من الطوابق العليا فيما انتقل رجال الحماية المدينة إلى موقع الحريق لإخماده.





تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة النجدة بتصاعد أدخنة من مبنى سنترال الجيزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى باقي المبنى لتقليل حجم الخسائر.