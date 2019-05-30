ننشر السبب.. التفاصيل الكاملة لحريق "سنترال الجيزة"
الخميس 30/مايو/2019 - 09:26 م
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق محدود بالطابق الخامس بسنترال الجيزة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة.
تلقى المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من أحد الطوابق بسنترال الجيزة، دائرة القسم.
وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وقوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي كمال، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.
وتبين أن الحريق شب بالطابق الخامس، وتبين أن الحريق شب بغرفة التكييف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إية خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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