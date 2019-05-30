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عاجل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالقليوبية

الخميس 30/مايو/2019 - 09:18 م
عاجل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالقليوبية
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ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية، بمحافظة القليوبية، حيث اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الخميس، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 20182019، مشيرًا الى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ  89812 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين75082  طالب وطالبة بنسبة 85،2 % .


ومن جانبه قال طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، إن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90،2% والاعدادية المهنية بنسبة 75،8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100% .


وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الاعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب اعلان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية.



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