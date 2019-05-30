الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع مهاجم الأهلي

دخل مسؤولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي؛ في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأجرى مسؤولي النادي اتصالات هاتفية باللاعب؛ لاستطلاع رأيه حول ارتداء قميص زعيم الثغر، إلا أنه شريف؛ طالب بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الجاري، خاصةً أنه ينتظر موقف فريقه من حسم لقب بطولة الدوري العام، على أن يبدأ بعدها في دراسة العروض المقدمة له سواء محليًا أو عربيًا، وتحديد موقفه سواء بالرحيل أو البقاء لحين إشعار أخر.



