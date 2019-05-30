الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع مهاجم الأهلي
الخميس 30/مايو/2019 - 09:22 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
دخل مسؤولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي؛ في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأجرى مسؤولي النادي اتصالات هاتفية باللاعب؛ لاستطلاع رأيه حول ارتداء قميص زعيم الثغر، إلا أنه شريف؛ طالب بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الجاري، خاصةً أنه ينتظر موقف فريقه من حسم لقب بطولة الدوري العام، على أن يبدأ بعدها في دراسة العروض المقدمة له سواء محليًا أو عربيًا، وتحديد موقفه سواء بالرحيل أو البقاء لحين إشعار أخر.
وخرج شريف من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، منذ بداية الموسم، الأمر الذي يجعله يدرس الرحيل سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة، بحثًا عن فرصة المشاركة بصفة أساسية بالموسم الجديد.
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة الاتحاد السكندري الأهلي أخبار الرياضة
- رسميا.. الاتحاد يحصل على خدمات مهاجم القناة
- الاتحاد السكندري يقترب من حسم صفقة صبري رحيل
- الاتحاد السكندري يقترب من خدمات نجم وادي دجلة
- أول ضحايا لاسارتي في الأهلي
- خاص- مكالمة تقرب محارب الأهلي من الاتحاد
- لاسارتي يوافق على رحيل نجم الأهلي إلى هذا الفريق
- الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الأهلي
- الاتحاد السكندري يطيح بـ"طولان" ويفاوض "العميد"
- مهاجم الأهلي على رادار الدراويش
- عاجل.. مهاجم الأهلي يبلغ سيد عبد الحفيظ بقرار الرحيل في نهاية الموسم