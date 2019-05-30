19 قطاع يقود البورصة السعودية للتراجع 8.7% خلال شهر مايو
الخميس 30/مايو/2019 - 09:17 م
نيفين سمير
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بنسبة 8.47 بالمائة تعادل 787.7 نقطة إلى مستوى 8516.48 نقطة، بنهاية مايو الجاري، وسط تراجع جماعي للقطاعات.
وارتفعت قيمة التداول خلال مايو بنسبة 42.38 بالمائة لتسجل نحو 109.97 مليار ريال (29.32 مليار دولار)، مقارنة مع 77.24 مليار ريال (20.59 مليار دولار)، خلال شهر أبريل 2019.
وبلغ متوسط قيم التداول 4.99 مليار ريال (1.33 مليار دولار) خلال شهر مايو مقارنة مع 3.51 مليار ريال (936 مليون دولار) خلال شهر أبريل 2019.
وارتفعت كمية التداول خلال الشهر إلى 3.5 مليار سهم، مقارنة مع 2.92 مليار سهم خلال أبريل 2019، بارتفاع 20.56 بالمائة.
وانخفض 19 قطاعا مقابل ارتفاع قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، والإعلام.
وتصدر الانخفاضات قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10.86 بالمائة، وتراجعت الثلاثة قطاعات القيادية (الاتصالات 10.7 بالمائة، والبنوك 8.83 بالمائة، والمواد الأساسية 8.39 بالمائة).
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