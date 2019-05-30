انتهاء هبة عبدالغني من تصوير "لمس أكتاف" بالعباسية

انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير مشاهدها الأخيرة خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال بالعباسية، في مشاهد تجمعها بكل من فتحي عبد الوهاب وكرم جابر ومحمد عز .





وتجسد هبة شخصية "نيفين" زوجة "أشرف" الشخصية التي يقدمها بطل المصارعة الرومانية كرم جابر خلال أحداث المسلسل والذي أصيب بالشلل جراء مباراة مع صديقة أدهم الشخصية التي يقدمها ياسر جلال بالعباسية



