إفطار جماعي بنادي الشيخ زايد بمشاركة قيادات شعبية وتنفيذية

نظم نادي الشيخ زايد الرياضي اليوم الخميس، إفطاراً جماعياً بمقر النادي، ضم الإفطار جميع العاملين في النادي، ونخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة الشيخ زايد، وأعضاء مجلس إدارة النادي.





وجاء في مقدمة الحضور رئيس مجلس الإدارة فكري الهواري، الكاتب الصحفي هشام سلطان، ومحمد مختار نائب رئيس مجلس الإدارة، وابراهيم بركات أمين الصندوق، ومحمد طلعت عضو مجلس الإدارة، ومحمد عسكر والمهندس على بدر المدير التنفيذي، والكابتن أحمد العطار مدير النشاط الرياضي.





وأعرب الحضور عن سعادتهم البالغة في تنظيم الإفطار بمقر النادي، حيث أنه يعد فرصة لتعزيز أواصر التقارب والمحبة ومشاركة المناسبات المصرية.





ومن ناحيته أكد فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد، أن الإفطار الجماعي عادة دأب النادي على تنظيمها كل عام للموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان، بهدف تجديد التواصل وغرس المودة والإخاء.





وأكد الهواري حرص النادي على تنظيم الفعاليات الاجتماعية الداعمة لتعزيز التواصل والألفة بين الموظفين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، إذ يتميز هذا الحدث باجتماعهم على مأدبة واحدة، ما يؤدي إلى توثيق الصلات بينهم في جو أسري تسوده الإخوة والتآلف في هذا الشهر الكريم.





ولفت أن الإفطار الجماعي يشعر الموظف والمسؤول بروح الفريق الواحد، ويطوي صفحات الخلاف إن وجدت، كما يشعر الجميع بالتكاتف، ويسهم في تعزيز الانتماء لدى الموظفين، بما ينعكس إيجابا على الأداء العام.



