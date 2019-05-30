عمر هاشم: حديث "لا خاب من استخار" مكذوب

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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن حديث "لا خاب من استخار" مكذوب ولم يقله الرسول ﷺ، وكون الذي يستشر لا يندم ليس على إطلاقه.



وأضاف "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن القول بأن هذا الكلام حديث للرسول، فهذا يضع الحديث في مأزق، فلهذا كان جامعوا الأحاديث في غاية التحري للتفرقة بين كلام الرسول، وبين ما يمكن أن يرد عليه شك وشبهة.

