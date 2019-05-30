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حركات تعينات جديدة بقطاع "البترول"

الخميس 30/مايو/2019 - 09:11 م
حركات تعينات جديدة بقطاع البترول
وزارة البترول
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أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية ، اليوم حركة تعيينات وتنقلات لمديري عموم العمليات، لكل من شركة جمسه للبترول والحمرا أويل.

وشملت الحركة تعيين عمر شحاته عبدالله محمد - نائبًا مدير عام العمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة جمسه للبترول، و رشاد عبدالهادي رمضان السيد - نائبًا لمدير عام العمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل.

كما أصدرت الوزارة قرارًا بتكليف محمد محمود زكى محمد - نائبًا لرئيس الشركة للعمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).
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