حركات تعينات جديدة بقطاع "البترول"

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية ، اليوم حركة تعيينات وتنقلات لمديري عموم العمليات، لكل من شركة جمسه للبترول والحمرا أويل.





وشملت الحركة تعيين عمر شحاته عبدالله محمد - نائبًا مدير عام العمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة جمسه للبترول، و رشاد عبدالهادي رمضان السيد - نائبًا لمدير عام العمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل.





كما أصدرت الوزارة قرارًا بتكليف محمد محمود زكى محمد - نائبًا لرئيس الشركة للعمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).