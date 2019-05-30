بيريزو يعلن عن قائمة باراجوي المشاركة في كوبا أمريكا

أعلن الأرجنتيني إداوردو بيريزو المدير الفني لمنتخب باراجواي، القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو المقبل.

وسيلعب منتخب باراجواي في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وقطر بكوبا أمريكا.

وجاءت قائمة منتخب باراجواي بـ23 لاعبًا على النحو التالي:





حراسة المرمى: ألفريدو أجيلار، وجونيور فيرنانديز، وأنطوني سليفا.





الدفاع: خوان إسكوبار، وفابيان بالبوينا، وجوستافو جوميز، وإيفان توريس، وإيفان بيريس، وبرونو فالديز، وجونيور ألونسو، وسانتياجو أرزامنديا.





خط الوسط: رودريجو روخاس، وماتياس روخاس، وسيلسو أورتيز، وهيرنان بيريز، وميجيل ألميرون، وريتشارد أورتيز.





الهجوم: ديرليس جونوزاليس، وفيديريكو سانتاندير، وسيلسو دومينجيز، وخوان إتوربي، وأوسكار روميرو، وأوسكار كاردوزو.