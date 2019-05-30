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منذر رياحنة يحلق شعره في الحلقة الخامسة والعشرين من "ماذ لو " (صور)

الخميس 30/مايو/2019 - 09:08 م
منذر رياحنة يحلق شعره في الحلقة الخامسة والعشرين من ماذ لو (صور)
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الفجر الفني
 
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قرر النجم الأردني منذر رياحنه الإستغناء عن شعره و حلق  كل من لحيته و حواجبه بالكامل  من أجل  دور محمود الذي يجسده في المسلسل الكويتي  "ماذا لو" ... و قد فجأ  الرياحنه  جمهوره   في الحلقه الخامسه و العشرون  بلوك المريض الذي يعاني  من السرطان  ويقوم بجلسات الكيماوي التي  تفقده  شعره تماما.


وأثار التحول الكبير في شكل منذر رياحنه  جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي  و الكثير من  ردودالفعل  الايجابية  حول  صدق  الاحساس، وأكد  منذر رياحنه  أنه يقوم بما يتطلبه الدور بكل قناعة، و أن الممثل الحقيقي دائما  عرضة  لتغييرات في الشكل في سبيل  المصداقية و الإقناع.

يذكر أن  مسلسل "ماذا لو؟" من إخراج حسين دشتي و تاليف فيصل البلوشي.
منذر رياحنة يحلق شعره في الحلقة الخامسة والعشرين من "ماذ لو " (صور)
منذر رياحنة يحلق شعره في الحلقة الخامسة والعشرين من "ماذ لو " (صور)
منذر رياحنة يحلق شعره في الحلقة الخامسة والعشرين من "ماذ لو " (صور)
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