منذر رياحنة يحلق شعره في الحلقة الخامسة والعشرين من "ماذ لو " (صور)

قرر النجم الأردني منذر رياحنه الإستغناء عن شعره و حلق كل من لحيته و حواجبه بالكامل من أجل دور محمود الذي يجسده في المسلسل الكويتي "ماذا لو" ... و قد فجأ الرياحنه جمهوره في الحلقه الخامسه و العشرون بلوك المريض الذي يعاني من السرطان ويقوم بجلسات الكيماوي التي تفقده شعره تماما.









وأثار التحول الكبير في شكل منذر رياحنه جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الكثير من ردودالفعل الايجابية حول صدق الاحساس، وأكد منذر رياحنه أنه يقوم بما يتطلبه الدور بكل قناعة، و أن الممثل الحقيقي دائما عرضة لتغييرات في الشكل في سبيل المصداقية و الإقناع.



