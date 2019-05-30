عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي ، التى تقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري .



وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة االانتاج الحربي:



محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمي.





عبد الله جمعه - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز فى خط الدفاع.



