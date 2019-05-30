عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي
الخميس 30/مايو/2019 - 09:09 م
رامي بشاي
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أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي ، التى تقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري .
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة االانتاج الحربي:
محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمي.
عبد الله جمعه - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز فى خط الدفاع.
محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - ابراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف اوباما فى خط الوسط.
حميد أحداد فى خط الهجوم.
الاحتياطي : عمر صلاح حارس مرمي - ايمن حفني - خالد بو طيب - احمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الغني - حازم امام.
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