أدعو الله ولا يستجاب لي.. وأحمد عمر هاشم يرد
الخميس 30/مايو/2019 - 09:07 م
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن دعاء المسلم إن لم يتحقق، فإن الله يرد عن صاحبه سوءًا، وإذا لم يرد الدعاء عن المسلم السوء، فهذا يعني أن الله ادخر للمسلم هذا الدعاء يوم القيامة، معقبًا: "الدعاء نافع 100%".
وأضاف "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن بعض الناس يوم القيامة سيتمنوا عدم استجابة الله لهم دعائهم، عندما يروا الفضل الذي ادخره الله، لمن لم يستجب لهم في الدنيا.
وأضاف "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن بعض الناس يوم القيامة سيتمنوا عدم استجابة الله لهم دعائهم، عندما يروا الفضل الذي ادخره الله، لمن لم يستجب لهم في الدنيا.
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