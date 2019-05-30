إبراهيم عيسى يكشف معلومات جديدة عن الفنانة كاميليا (فيديو)

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أكد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن الفنانة كاميليا ليست يهودية كما روج البعض، مؤكدًا أن كل المصادر تثبت أن كاميليا مسيحية من أبوين مسيحيين.



وأضاف "عيسى"، خلال برنامج "صحصح وصحح"، المذاع على "نجوم إف إم" مساء اليوم الخميس، أنه تم تبنيها من خلال اليهودي اللبناني فيكتور كوهين، مؤكدًا أن مصر لا يوجد بها تفرقة بين المسلمين والمسيحيين واليهود، متابعًا: "كاميليا كانت ممثلة تعبانة، وجمالها كان أكبر من موهبتها".



وأشار إلى أنها توفت في حادث طائرة مما يثير شبهات كثيرة حول حقيقة هذه الحادثة، وأن ما يميزها ليس فنها وإنما طريقة موتها، وصداقتها للملك فاروق، معلقًا: "الملك كان يحب يستعرض بالنساء ولكنه ليس دنجوانًا كما تم تصويره".



واستكمل أن كتب التاريخ تؤكد أنها كانت جاسوسة، لافتا إلى أن أسمهان توفت في حادث أيضًا قبل كاميليا، موضحًا أن أسمهان كانت تعمل مع المخابرات البريطانية والألمانية، مما يثير وجود علاقة بين النجمتين، متابعًا: "والغريب إن أنيس منصور كان هيركب طائرة كاميليا، ولكنها لم تجد تذكرة فتنازل عن تذكرته لها".

