اجتماع في تشيلسي لحسم مصير ساري





وأكدت صحيفة كورير ديلا سبورت أن الاجتماع سيكون اليوم بين المدرب الإيطالي ومالك النادي إبراموفيتش والمدير العام للنادي جرانوفيسكاي من أجل الوقوف على مستقبله بصورة واضحة مع النادي.





وتتجه النية لدى ساري في الرحيل عن أسوار ستامفورد بريدج عقب موسم واحد قضاه مع الفريق اللندني والعودة إلى إيطاليا عبر بوابة يوفنتوس، المهتم بالتعاقد مع ساري لخلافة أليجري على رأس الإدارة الفنية للفريق.





من جانبها لن تمانع إدارة البلوز بصورة كبيرة في رحيل ساري عن الفريق خاصة مع عدم رضا الجماهير بصورة كبيرة على مستوى الفريق، وعدم ملائمة أسلوب لعب المدرب الإيطالي مع سياسة تشيلسي.





حقق ساري لقب الدوري الأوروبي أمس على حساب أرسنال بالانتصار برباعية مقابل هدف وحيد، ليحقق أول بطولة في مسيرته الاحترافية.





يسارع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، في رغبته بالاجتماع مع إدارة ناديه اليوم من أجل معرفة مصيره الموسم المقبل، خاصة مع تلقيه العديد من العروض من أندية الدوري الإيطالي.