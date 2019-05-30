مكاسب الإعلام تدعم الأسهم الأوروبية للصعود بختام التعاملات

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية يوم الخميس بدعم من تسجيل شركات الإعلام أفضل يوم من المكاسب في حوالي خمسة أشهر، لكن المؤشر الرئيسي للمنطقة يتجه نحو تسجيل أول خسارة شهرية في 2019.





وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.4% مع صعود مؤشر أسهم شركات الإعلام 1.8%. وكان حجم التداول عند أقل من 80% من متوسطه في 90 يوما بسبب عطلات في أسواق في دول من بينها سويسرا والدنمرك والسويد.





والمؤشر القياسي منخفض حوالي 4.9% هذا الشهر ويتجه لتسجيل أول هبوط شهري هذا العام.





وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.5% مع تسجيل سهم أكسيل سبرنجر قفزة بلغت 22.2% في أفضل أداء ليوم واحد منذ إدراجه. ويجري المالكون الرئيسيون لشركة النشر محادثات مع شركة (كيه كيه آر) للاستثمار المباشر بشراء استثمار محتمل.





وصعدت أسهم ديلي ميل البريطانية حوالي عشرة بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاعا يفوق التوقعات في أرباح النصف الأول المُعدلة قبل الضرائب وأكدت توقعاتها للعام بأكمله.





وبين القطاعات الخاسرة في جلسة يوم الخميس، أغلق مؤشر قطاع السيارات الحساس للرسوم الجمركية منخفضا 0.3% . وصعَّد دبلوماسي صيني بارز حربا كلامية بين بلاده والولايات المتحدة قائلا إن إثارة نزاعات تجارية هو ”إرهاب اقتصادي فاضح“.