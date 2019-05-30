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رئيس نيجيريا يصل إلى جدة للمشاركة في القمتين

الخميس 30/مايو/2019 - 07:48 م
رئيس نيجيريا يصل إلى جدة للمشاركة في القمتين
رئيس نيجيريا
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الفجر السعودي
 
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وصل الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا رئيس بعثة الشرف عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
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