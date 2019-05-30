470 مليون دولار كلفة الانتخابات الإسرائيلية الجديدة

قالت مصادر صحفية إسرائيلية إن التكلفة الأولية للانتخابات المقبلة قد تصل إلى 470 مليون دولار، بشكل مباشر وغير مباشر.





يأتي ذلك، وفق ما أورده موقع "واللا" الإسرائيلي، بعد قرار الكنيست (البرلمان)، الليلة الماضية، حل نفسه والذهاب لانتخابات جديدة.





وقرر الكنيست الليلة الماضية حل نفسه والتوجه الى انتخابات في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.





وذكر موقع "واللا"، أن تكلفة العملية الانتخابية قد تصل إلى 600 مليون شيكل (166.6 مليون دولار) خلال الشهور الثلاثة.





وسيتوزع المبلغ، على الدعم الحكومي للأحزاب المتنافسة في الانتخابات بقيمة 195 مليون شيكل (54.1 مليون دولار).





بينما ستبلغ نفقات لجنة الانتخابات العامة الإسرائيلية 255 مليون شيكل (70.8 مليون دولار)، و150 مليون شيكل (41.7 مليون دولار)، نفقات إضافية.





وقد يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي 1.1 مليار شيكل (304 ملايين دولار تقريبا) في يوم الانتخابات، لأنه سيكون يوم عطلة رسمية مدفوعة الثمن، وفق الصحيفة.





من جهتها، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت، قبل صدور قرار حل الكنيست، أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لهذه الانتخابات، قد تصل بمجموعها إلى 5 مليارات شيكل (1.38 مليار دولار)، من الموازنة العامة والسوق الإسرائيلية، وتشمل التكاليف الإضافية غير المباشرة، وتراجع الإنتاجية في السوق الإسرائيلية.





وتوقعت الصحيفة أن تؤدي التكلفة، إلى وقف تعيين قضاة جدد، وتجميد قرار تعيين قائد عام للشرطة الإسرائيلية، أو رئيس لإدارة السجون الإسرائيلية، وركود في سوق العقارات، وتأجيل صفقة شراء مروحيات قتالية جديدة، ومسا بالنظام الصحي والتعليمي.



