رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر koRa LiVE لايف مباراة الزمالك يوتيوب elzamalek
رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر koRa LiVE لايف مباراة الزمالك يوتيوب elzamalek
يلتقي الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي
مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت في الدوري المصري الممتاز.
يستضيف الزمالك فريق الإنتاج الحربي في
المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة المحلية.
الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب
الدوري برصيد 66 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 6 وهزيمته في 3.
فيما يقع الإنتاج الحربي في المركز الثاني
عشر برصيد 37 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 13 وهزيمته في 11.
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في
الدوري المصري
تُقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في
تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج
الحربي اليوم
تُذاع مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في
الدوري المصري اليوم الخميس على قناتي "أون سبورت ونايل سبورت".