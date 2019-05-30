ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعيين الروسية تاتيانا فالوفايا مديرا عاما للمقر الأوروبي للمنظمة الدولية بجنيف

الخميس 30/مايو/2019 - 07:44 م
تعيين الروسية تاتيانا فالوفايا مديرا عاما للمقر الأوروبي للمنظمة الدولية بجنيف
الروسية تاتيانا فالوفايا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعلنت الأمم المتحدة ، أن الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريش قام بتعيين الروسية تاتيانا فالوفايا مديرا عاما للمقر الأوروبي للمنظمة الدولية في جنيف .

والمديرة الجديدة لمقر الأمم المتحدة في جنيف لديها خبرة أكثر من 35 عاما من الخبرة في مجال الصحافة والدبلوماسية وكذلك الخدمة الحكومية وهى حاليا عضو ووزير مكلف معنى بالتكامل والاقتصاد الكلى في اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأورواسيوية وهى الهيئة التنفيذية للاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوى .

وأشار بيان الأمم المتحدة الصادر اليوم إلى أن فالوفايا بدأت حياتها العملية مع حكومة الاتحاد الروسي عام 1989 وعملت كسكرتير ثالث وثان ببعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، كما عملت بإدارة التعاون الدولي في روسيا كما كانت انضمت قبل ذلك كله وعملت كمراسلة لمجلة ايكونوميك جازيت في روسيا . 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي