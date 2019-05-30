تعيين الروسية تاتيانا فالوفايا مديرا عاما للمقر الأوروبي للمنظمة الدولية بجنيف

أعلنت الأمم المتحدة ، أن الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريش قام بتعيين الروسية تاتيانا فالوفايا مديرا عاما للمقر الأوروبي للمنظمة الدولية في جنيف .





والمديرة الجديدة لمقر الأمم المتحدة في جنيف لديها خبرة أكثر من 35 عاما من الخبرة في مجال الصحافة والدبلوماسية وكذلك الخدمة الحكومية وهى حاليا عضو ووزير مكلف معنى بالتكامل والاقتصاد الكلى في اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأورواسيوية وهى الهيئة التنفيذية للاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوى .





وأشار بيان الأمم المتحدة الصادر اليوم إلى أن فالوفايا بدأت حياتها العملية مع حكومة الاتحاد الروسي عام 1989 وعملت كسكرتير ثالث وثان ببعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، كما عملت بإدارة التعاون الدولي في روسيا كما كانت انضمت قبل ذلك كله وعملت كمراسلة لمجلة ايكونوميك جازيت في روسيا .