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رابط Time Match مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر كورة لايف رابط مباراة الزمالك بث حي يوتيوب الزمالك KoRa

الخميس 30/مايو/2019 - 07:37 م
رابط Time Match مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر كورة لايف رابط مباراة الزمالك بث حي يوتيوب الزمالك KoRa
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الفجر الرياضي
 
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رابط  Time Match مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر كورة لايف رابط مباراة الزمالك بث حي يوتيوب الزمالك KoRa


يلتقى الزمالك مع الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم، الخميس، حيث يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.

رابط  Time Match مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر كورة لايف رابط مباراة الزمالك بث حي يوتيوب الزمالك KoRa


تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

  رابط  Time Match مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر كورة لايف رابط مباراة الزمالك بث حي يوتيوب الزمالك KoRa


يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.

 

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