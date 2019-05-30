السيتي يرفض عرضا ضخما لرحيل ساني





وأشارت صحيفة جارديان البريطانية أن هناك عرض قيمته 80 مليون يورو مقدمة من بايرن ميونخ قد وصل إلى مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، ولكن النادي رفض العرض مباشرة ودون الدخول في مفاوضات مع نظيره الألماني.





ويرى جوارديولا أنه في حاجة إلى ساني الموسم المقبل، حتى يستمر تغطية كافة مراكز الفريق بأكثر من لاعب على مستوى عالي، وهو ما يساعده في تقديم الدعم للسيتي بصفقات أخرى لسد الثغرات دون الحاجة لتعويض الراحلين.





من جانبه يرى بايرن ميونخ أن ساني هو أنسب لاعب لتعويض رحيل فرانك ريبري عن العملاق البافاري مع نهاية الموسم المنقضي، هو ما يجعله متمسك بفكرة ضم اللاعب صاحب ال23 مستغلا رغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الحالية.





ويتبقى في عقد ساني مع مانشستر سيتي موسمين فقط، ويرفض التجديد مع بطل إنجلترا وهو ما أكده جوارديولا عقب الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بأن النادي يحاول التجديد مع اللاعب الألماني منذ عام ونصف لكن اللاعب يرفض ذلك.





رفض نادي مانشستر سيتي عرضا ضخما قدم خلال الفترة الماضية من أجل التخلي عن اللاعب الألماني ليروي ساني في الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يحاول النادي يشتى الطرق الحفاظ على اللاعب الموسم المقبل.