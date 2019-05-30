مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على تفاصيل الحلقة 24 من "زي الشمس"

شهدت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، أحداث مثيرة ومشوقة.

طمأنت "نور" دينا الشربيني أحمد السعدني عقب توليها الدفاع عنه في قضية قتل شقيقتها ريهام عبد الغفور، بأن بصماته لم يجدوها في المرسم، وأن وضعه القانوني شبه سليم.

وتعرف من الدكتور خالد الذي كان يعالج شقيقتها "فريدة" ريهام عبدالغفور" أنها كانت تحبه، ولكنه حاول أن يعاملها كحالة مرضية فقط.









وبلغت نور أستاذها جمال المحامي "جمال سليمان" بما وصلت إليه القضية، لينصحها بعدم استخدام علاقة فريدة غير الشرعية برجل آخر في المرافعة لـعمر، لعدم إفساد سمعة شقيقتها، وأبدي علي وجهه علامات ت قلق وتوتر.









جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.