توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية الصينية والقومي للبحوث في "العلوم"

قام الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والأستاذ الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والمركز القومي للبحوث في مجال العلوم والتكنولوجيا وذلك خلال زيارة وفد من قيادات المركز القومي للبحوث للجامعة، حيث كان في استقبالهم الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس الأمناء.





وقد قام الوفد بتفقد أبنية الجامعة من قاعات المحاضرات والإمكانات المتميزة والمعامل والورش المجهزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وأثنوا علي هذه الإمكانيات التي تؤهل الخريج للانخراط في سوق العمل المختلفة والقدرة علي تنفيذ ما يتطلب منه بمهارة منقطعة النظير.





وعقب ذلك قام الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث بعرض مميزات المركز والذي يعمل به ٧٠% من الباحثين التابعين للمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي وهذا يبين مدى أهمية التعاون بين المركز ووزارة التعليم العالي والاهتمام بالأبحاث في مختلف العلوم لخدمة المجتمع والقائمة علي عدة محاور أولهما الصحة والبيئة وثانيهما الزراعة والبيولوجي ثم الصناعة.





وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعاون مشترك بين الطرفين لإرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريبي بينهما في ضوء ما تمتلكه الجامعة المصرية الصينية من خبرات متميزة ما سيؤدي إلى رفع مستوى الخريجين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وبما يمتلكه المركز القومي للبحوث من قوة بحثية متميزة.





وأضاف الشيحي أن الاتفاقية تشمل تدريب طلاب الجامعة وعمل أبحاث مشتركة خاصةً أن هناك بعد صيني نعمل عليه جميعاً وعلاقات مشتركة بين هيئات صينية والمركز القومي للبحوث وتعتبر الجامعة القناة الشرعية لنقل التكنولوجيا الصينية لمصر وسوف يتم زيادة أوجه التعاون بالأبحاث المشتركة التي تضفي استفادة قوية للجامعة وطلابها إضافة لبرامج التدريب ورفع كفاءة الطلاب والباحثين والإشراف المشترك علي الأبحاث العلمية كما تم الاتفاق علي وضع إليه سريعة لتنفيذ بنودها.



