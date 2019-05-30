ديسابر على أعتاب خلافة لاسارتي في الأهلي
الخميس 30/مايو/2019 - 07:31 م
عمرو مصطفى
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اقترب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني الحالي لمنتخب أوغندا، ومدرب الإسماعيلي السابق ، من خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي في الموسم المقبل.
ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع
الفرنسي سباستيان ديسابر لتولي مهمة تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل خلفاً للمدرب
لاسارتي.
واستقر الأهلي على رحيل لاسارتي عن تدريب
الفريق بنهاية الموسم الجاري بغض النظر عن فوزه ببطولة الدوري الممتاز من عدمه.
ويعد الفرنسي سباستيان ديسابر هو الأقرب
لتولي القيادة الفنية للأهلي في الموسم الجديد، بعد المفاوضات المكثفة التي قادها معه
محمود الخطيب، خلال الفترة الأخيرة.
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