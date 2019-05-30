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ايرينا شايك تستمع بوقتها بعيداً عن برادلي كوبر

الخميس 30/مايو/2019 - 07:29 م
ايرينا شايك تستمع بوقتها بعيداً عن برادلي كوبر
ايرينا شايك
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الفجر الفني
 
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تحظى النجمة الروسية ايرينا شايك واحدة من جميلات العالم التي تحظي بمتابعة كبري أينما حلت سواءاً على السوشيال ميديا أو مع أي صورة تلتقط لها بواسطة عدسات مصوري الباباراتزي فقد خاضت تجربة التمثيل، كما أنها زوجة للنجم برادلى كوبر كما شكلت قبلها ثنائياً بارزاً مع نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو أفضل لاعبى العالم فى خمس مناسبات مختلفة.

 
ايرينا شايك التقطتها عدسات مصوري الباباراتزى مؤخراً أثناء استمتاعها بوقتها فى شوارع غرب هوليود، حيث حرصت على السير وحدها فى إطلالة كاجوال تميزت بها النجمة الروسية مثلما يظهر خلال الصور.
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