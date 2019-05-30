ايرينا شايك تستمع بوقتها بعيداً عن برادلي كوبر

تحظى النجمة الروسية ايرينا شايك واحدة من جميلات العالم التي تحظي بمتابعة كبري أينما حلت سواءاً على السوشيال ميديا أو مع أي صورة تلتقط لها بواسطة عدسات مصوري الباباراتزي فقد خاضت تجربة التمثيل، كما أنها زوجة للنجم برادلى كوبر كما شكلت قبلها ثنائياً بارزاً مع نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو أفضل لاعبى العالم فى خمس مناسبات مختلفة.



