"وحدات سكنية.. وتحسين خدمات المياه والتعليم"..أبرز المشروعات التنموية في سيناء

عقب ثورة 25 يناير، زاد الحديث عن سيناء وأهمية تنميتها، فأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة خطة تنموية شاملة في سيناء في كافة المجالات واستغلال الثروات المعدنية والطبيعية الكبيرة التى تتمتع بها المنطقة.

دعم سعودي

في يناير 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على مذكرة الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء بقرض قيمته 1.5 مليار دولار، ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.

وتم توقيع قرض تنمية سيناء خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر ضمن حزمة اتفاقيات قدرت قميتها بـ 25 مليار دولار.

وحدات السكانية

كما وجهت الحكومة الاستثمارات في شمال سيناء إلى إنشاء مدينة رفح الجديدة و إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعى واستكمال إنشاء منازل بدوية في رمانة والحسنة ونخل وبئر العبد، وقد انتهت من انشاء 78135 وحدة إسكان اجتماعى و400 بيت بدوي، موزعة على مدينة العريش حيث انتهت من تنفيذ 1200وحدة سكنية بالمساعيد كمرحلة الأولى، وتنشئ 936 وحدة سكنية بالمساعيد كمرحلة ثانية.

كما وجهت الحكومة استثماراتها في جنوب سيناء لاستكمال إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى (1200 وحدة سكنية) ومنازل بدوية بشرم الشيخ ونويبع وتوابعهما، وقد بلغ إجمالى الوحدات السكنية المنتهية (6972) وحدة إسكان اجتماعي موزعة على المرحلة الأولى بعدد (3972) وحدة سكنية، بينما المرحلة الثانية (3000) وحدة سكنية .

المياه

وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب علي خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2018/2019، في شمال سيناء، تتضمن الخطة بإحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء، وشبكة مياه العريش، ومحطة تحلية مياه العريش بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه، ومحطة تحلية الشيخ زويد .

انشاءت الحكومة في جنوب سيناء محطة تحلية مياه البحر برأس ملعب، وكذلك محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا، فضلًا عن إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور، وكذلك الاقتراب من الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر رأس سدر.

التعليم

تشمل مشروعات التنمية المستهدفة فى شمال سيناء "مشروعات التعليم"، وتستهدف الحكومة استكمال إنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسى، والبدء فى إنشاء مبنى للإسكان الطلابى بجامعة العريش وافتتحت الحكومة 6 مدارس (الجدى – الرجاوين – الخربة – جعل – نخل - البدع) ، وانتهت من المرحلة الأولى من كلية الطب جامعة السويس، وتنفذ الحكومة 6 مدارس بقرى ومدن محافظة شمال سيناء (وادي الحاج – أبو صوان – آل جرير – الكرامة – الروضة - الحسنة).

تشمل مشروعات التعليم في جنوب سيناء استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى مجال المنشآت التعليمية، انشاءت الحكومة 13 مدرسة بالإضافة إلى (4) إدارات تعليمية بمدن (أبورديس – شرم الشيخ – الطور – أبو زنيمة – رأس سدر - نويبع) فضلاً عن إنشاء مدرسة على النظام الياباني ضمن بروتوكول هيئة الأبنية التعليمية بالطور.

النقل

كما استهدفت الحكومة إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء، ورصف طريق بالعريش / بدر، ورصف طرق بمناطق الحسنة ونخل، وانتهت الحكومة من طريق طابا / النقب، وطريق رأس النقب / نويبع (وادى وتير)، وكذلك الطريق الأوسط بشرم الشيخ وتقترب من الانتهاء من طريق النفق / رأس النقب، ورفع كفاءة ورصف طرق لمدن (الطور – أبو ريدس – رأس سدر – نويبع - طابا) ، وإنشاء محورين عرضيين يصلان من طريق السلام والطريق الدائري.

الزراعة

وتستكمل الحكومة مشروعات الزراعة والرى" وتشمل إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة واستكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرات تخزين وتعلية سدود (وادي الأزارق، الجرافي)، واستكمال تطوير محطات طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة صرف مٌغطى بجنوب القنطرة ومبنى معدات مراكز الطواريء.

تستهدف الحكومة في جنوب سيناء إنتاج بنجر السكر تحت الظروف المصرية، وسعياً لمواجهة أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، تستهدف الحكومة استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات.

الصحة

وفي نطاق خدمات الصحة، قامت الحكومة بالعديد من الإنشاءات في شمال سيناء، منها مستشفى بئر العبد بطاقة 84 سريرًا، ومستشفى نخل بطاقة 52 سريرًا فضلًا عن قرب الانتهاء من إنشاء مستشفى رفح المركزى بطاقة 84 سريرًا، وإنشاءت الحكومة مخزن أدوية مركزى بالعريش، وكما رفعت كفاءة المستشفى المركزي بالعريش ومستشفى الشيخ زويد.

رفعت الحكومة كفاءة مستشفى (سانت كاترين - طابا) بطاقة (58) سريرًا، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مستشفى أبورديس المركزى بطاقة (34) سريرًا في جنوب سيناء .