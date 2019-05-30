الخارجية الأمريكية: وحدة دول الخليج مهمة لمواجهة إيران ومواجهة الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، وفاً لما ورد عن فضائية " سكاي نيوز" أن وحدة دول الخليج مهمة لمواجهة إيران ومواجهة الإرهاب.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة، لبحث التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى المنطقة.





تأتي هذه القمة بعد الهجوم على سفن تجارية في الإمارات، والهجوم على محطتي ضخ النفط في المملكة، بالإضافة التوتر الحاصل في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.



