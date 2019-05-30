ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخارجية الأمريكية: وحدة دول الخليج مهمة لمواجهة إيران ومواجهة الإرهاب

الخميس 30/مايو/2019 - 07:24 م
الخارجية الأمريكية: وحدة دول الخليج مهمة لمواجهة إيران ومواجهة الإرهاب
مايكل بومبيو
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، وفاً لما ورد عن فضائية " سكاي نيوز" أن وحدة دول الخليج مهمة لمواجهة إيران ومواجهة الإرهاب.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة، لبحث التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى المنطقة.

تأتي هذه القمة بعد الهجوم على سفن تجارية في الإمارات، والهجوم على محطتي ضخ النفط في المملكة، بالإضافة التوتر الحاصل في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي