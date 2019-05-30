يوفنتوس يطلب حارس ريال مدريد

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، لضم الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية، إن يوفنتوس يهتم بضم كيلور نافاس من ريال مدريد من أجل منافسة فويتشيك تشيزني على الرجل الأول في السيدة العجوز في الموسم المقبل.





وتابعت الصحيفة أن يوفنتوس يريد نافاس ليعوض الرحيل المتوقع لحارس الفريق ماتيا بيرين نحو روما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت الصحافة الإسبانية أكدت في الفترة الماضية أن ريال مدريد أخبر نافاس بأنه لن يكون الحارس الأول للنادي في الموسم المقبل في ظل وجود تيبو كورتوا ويملك خيار الرحيل عن صفوف الفريق أو البقاء كحارس ثاني في الفريق.





وانضم نافاس لريال مدريد من ليفانتي في صيف 2014 مقابل 10 ملايين يورو وحمى عرين النادي الملكي في 3 ألقاب على التوالي في دوري أبطال أوروبا.





وينال كيلور نافاس اهتمام كل من بورتو ومانشستر يونايتد ويوفنتوس ونابولي في الفترة الأخيرة علما بأن عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2021.