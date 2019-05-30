بث مباشر رامز في الشلال الحلقة 25 مشاهدة مجانا MBC مصر

نقدم لكم بث مباشر لبرنامج ، وذلك في الحلقة 25 المقرر عرضها بعد دقائق حيث يستضيف رامز الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.









يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.





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