ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بث مباشر رامز في الشلال الحلقة 25 مشاهدة مجانا MBC مصر

الخميس 30/مايو/2019 - 07:03 م
بث مباشر رامز في الشلال الحلقة 25 مشاهدة مجانا MBC مصر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، وذلك في الحلقة 25 المقرر عرضها بعد دقائق حيث يستضيف رامز الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.


يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

MBC Masr

Advertisements
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي