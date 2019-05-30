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ليفربول يتحرك لضم نجم ليل

الخميس 30/مايو/2019 - 06:57 م
ليفربول يتحرك لضم نجم ليل
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يهتم نادي ليفربول الإنجليزي، بضم الإيفواري نيكولاس بيبي، جناح ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع سبورتس مول البريطاني، إن ليفربول يتواصل بصورة دائمة مع وكيل بيبي من أجل ضمه في الصيف.

وتابع الموقع أن ليفربول يواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ على ضم بيبي لمن الريدز سوف يحاول جلب صاحب الـ23 عاما.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول يزيد من جهوده لضم بيبي من ليل في صفقة تتخطى 70 مليون جنيه إسترليني في الفترة المقبلة.

وتألق الإيفواري في الموسم المنصرم مع ليل بتسجيل 22 هدفا وصنع 11 هدفا ليقود فريقه إلى دوري أبطال أوروبا.

وختم الموقع تقريره بأن ليل ينوي بيع بيبي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالرغم من لعب النادي في دوري أبطال أوروبا.


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