عبد الباسط عبد الصمد.. "صوت مكة" الذي بدأ حياته بمولد السيدة زينب

لقب بالحنجرة الذهبية حتى أن البعض قال عنه أنه صوت من الجنة ، فكان سفيرا للقرآن في كل بقاع الأرض، هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، عرف بحلاوة صوته وقوة حنجرته، وصوت رنان يلفت الانتباه، فأطلق عليه "صوت مكة".

يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذى نال من التكريم حظاً لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التى تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم لما يقرب من نصف قرن من الزمان نال خلالها قدر من الحب الذى جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين بل كلما مر عليها الزمان.

تم تكريمه حياً عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنحه وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبى من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب وآخر الأوسمة التى حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسنى مبارك فى الاحتفال بليلة القدر عام 1987 م.

مولد السيدة زينب

بدأت شهرته كقارئ للقرأن الكريم، بعد أن حدثت نقلة كبيرة له حينما جاء لزيارة مولد السيدة زينب، رضى الله تعالى عنها، بصحبة جده، وطلب منه كبار القراء تلاوة ١٠ دقائق وكان من بين الحضور الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، ومصطفى إسماعيل فاستمر في القراءة حتى تجاوز الـ٦٠ دقيقة وكانت تلك هي بداية الانطلاق والشهرة واقترحوا عليه التسجيل في الإذاعة.

شائعات الزوجة السورية

بدأت حكاية الشيخ"عبد الباسط عبد الصمد" مع الرؤساء منذ عام 1955، حينما نشرالكاتب الصحفي الكبير أحمد رجب، قصة عبد الباسط، والذي كان حينها مثال لتجديد هيئة قارئو القرأن الكريم، على صفحات أخبار اليوم، فدوت أخباره في كل مكان، واستمر رجب يكتب عن الشيخ عدة حلقات، إلى أن جاء قرار بوقفها من الزعيم جمال عبد الناصر، بسبب ما أثير حوله من شائعات كأنه خطف سيدة سورية من زوجها وهرب بها لمصر كي يتزوجها، إلا أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يحكيها بنفسه في حوار أجراه مع مجلة "أهل الفن" في عددها رقم 78، سبتمبر1955.

شاهد على أغتيال السادات

روى اللواء القارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد، قارئ الرؤساء ونجل القارئ الكبير عبد الباسط عبد الصمد، تفاصيل آخر قراءة لوالده بحفل للرؤساء وكانت أثناء الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور الرئيس السادات والتي اغتيل فيها والمعروفة إعلاميا بـ"حادثة المنصة"، وأعقبها إصابة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمرض السكر.

وأوضح عبد الصمد، خلال لقائه ببرنامج" 90 دقيقة مع الإعلامي محمد الباز، أن والده تلقى اتصالاً من رئاسة الجمهورية للقيام بقراءة القرآن أمام الرئيس السادات في احتفالات أكتوبر بالمنصة، ولكن الشيخ اعتذر في البداية بسبب ارتباطه بحفل في الإسكندرية ولكن مع إصرار الرئاسة وافق بشرط الانصراف عقب انتهاء القراءة دون الانتظار لنهاية الحفل.

وأضاف طارق، أن والده القارئ الكبير حصل على الموافقة وعقب انتهاء قراءته القرآن طلب من ضابط المراسم السماح له بالانصراف ولكنه رفض بسبب الإجراءات الأمنية مما اضطر الشيخ عبد الباسط على الجلوس في الصفوف الأولى للمنصة لحين انتهاء الحفل وكان شاهدا على جريمة الاغتيال.

حضور حفلات مبارك

أما عن علاقته بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فكانت عادية، مقتصرة على حضور الحفلات، إذا استدعته رئاسة الجمهورية، وكرم "مبارك" الشيخ عبدالباسط عبد الصمد، ومنحه نيشان الاستحقاق من الدرجة الأولى.

جنازة ملوك

توفي "صوت مكة" عن عمر يناهز الـ62 عاما في عام ١٩٨٨، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، وحضر تشييع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم وملوك ورؤساء دولهم تقديرًا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها.