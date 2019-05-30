راموس: ساندت ليفربول ضد برشلونة في دوري الأبطال

كشف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن الفريق الذي شجعه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي جمع بين برشلونة وليفربول.









وقال راموس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم :" من الواضح كنت مسانداً لليفربول في دور النصف النهائي ، لكن في نهاية الأمر لايهُمني ما حدث".









وأضاف :"في المباراة النهائية التي ستجمع بين ليفربول وتوتنهام لا أشجع أحد".









وحول اقتراب ريال مدريد من ضم إيدين هازارد لاعب تشيلسي قال :" هازارد لاعب كبير وسيساعدنا في حال تم التعاقد معه".









وأتم :" أردت الخروج والتحدث هنا لأنني أريد من الجمهور التأكد من بقائي من خلالي أنا شخصياً وليس عبر الصحافة".



