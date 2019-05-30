"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: شديد الحرارة
الخميس 30/مايو/2019 - 06:27 م
كساب أحمد
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا حول حالة طقس يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019، وتضمن البيان أن الطقس سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة، وعلى باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
وأضاف البيان أن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تنشط علي خليج السويس، مما تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.
وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وكانت كالتالي:-
الصغرى-العظمى
القاهرة 22-38
الإسكندرية 22-39
السلوم 19-31
رفح 18-31
كاترين 21-34
شرم الشيخ 29-40
أسوان 31-45
حلايب 27-35
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