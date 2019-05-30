714 مليون دينار أرباح بورصة الكويت خلال شهرمايو

تباينت المؤشرات الكويتية في شهر مايو، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.81 بالمائة عند مستوى 5731.67 نقطة رابحاً 101.67 نقطة بالمقارنة بإقفال أبريل الماضي عند 5630 نقطة.





كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنهاية الشهر الجاري 3.22 بالمائة بإقفاله عند النقطة 6242.24 بمكاسب بلغت 194.91 نقطة بالمقارنة بنهاية تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 6047.33 نقطة.





وخالف مؤشر السوق الرئيسي الاتجاه في الشهر الجاري ليُسجل تراجعاً شهرياً بواقع 1.91 بالمائة عند مستوى 4736.58 نقطة خاسراً نحو 92.24 نقطة بالمقارنة بإقفال أبريل/نيسان الماضي عند 4828.82 نقطة.

















وتراجعت أحجام التداول ببورصة الكويت خلال مايو، لتهبط بنسبة 37.9 بالمائة إلى 2.26 مليار سهم؛ مقابل 3.63 مليار سهم في الشهر الماضي.





وتقلصت السيولة بشكل أقل من الكميات، لتهبط بنهاية الشهر الجاري بنسبة 12.2 بالمائة إلى 617.14 مليون دينار مقارنة بمستواها في أبريل/نيسان الماضي عند 702.71 مليون دينار.





كما تراجعت الصفقات الشهرية في بورصة الكويت 20.4 بالمائة، لتصل إلى 112.86 ألف صفقة؛ مقابل 141.8 ألف صفقة في الشهر الماضي.









على المستوى الأسبوعي، ارتفعت المؤشرات الكويتية بشكل جماعي ليصعد المؤشر العام 2.74 بالمائة، ويرتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.34 و 3.64 بالمائة على الترتيب.





كما تحسنت التداولات الأسبوعية بالبورصة، لترتفع الأحجام 2.6 بالمائة إلى 486.89 مليون سهم؛ مقابل 474.39 مليون سهم في الأسبوع الماضي.





وارتفعت السيولة الأسبوعية بواقع 14.9 بالمائة إلى 137.66 مليون دينار مقارنة مع 119.76 مليون دينار في الأسبوع السابق.





وخلال 22 جلسة في مايو، تمكنت البورصة الكويتية أن تخرج بمكاسب بلغت 714 مليون دينار (2.35 مليار دولار)، بارتفاع شهري نسبته 2.2 بالمائة.





وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية مايو نحو 33.083 مليار دينار؛ مقابل 32.369 مليار دينار في أبريل الماضي.





وعلى المستوى السنوي، بلغت المكاسب السوقية للبورصة 4.07 مليار دينار شكلت نمواً بنحو 14 بالمائة، حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية نهاية العام الماضي 29.013 مليار دينار.