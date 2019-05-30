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تموين الإسكندرية تنفي انقطاع الإنترنت عن 25 مكتبًا بسبب عدم دفع الاشتراك

الخميس 30/مايو/2019 - 06:23 م
تموين الإسكندرية تنفي انقطاع الإنترنت عن 25 مكتبًا بسبب عدم دفع الاشتراك
مكتب تموين
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محمد رجب - دينا حسن
 
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نفت مديرية التموين بالإسكندرية، ما تردد عن فصل خدمة الإنترنت عن 25 مكتب لعدم دفع الفواتير، مؤكدة أن هذا الحديث عار من الصحة.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن جميع مكاتب تموين محافظة الإسكندرية تعمل بصورة طبيعية، ومتواجد بها خدمة الانترنت، بإستثناء مكتب تموين العامرية، نظرا لتغيير نظام الدفع مع الشركة التعاقد معها، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المستخلص المالى لها وستتوافر الخدمة به يوم الأحد القادم مباشرة نظرا لأجازة الجمعة والسبت.

وأهابت المديرية بالمواطنين بتوخي الدقة في المعلومات.
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